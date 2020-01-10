МОК хочет снова открыть дела против оправданных CAS 28-ми спортсменов из России
22:00 10.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный олимпийский комитет (МОК) хочет добиться пересмотра допинговых дел 28 российских участников Олимпиады в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) в 2018 году. Об этом на пресс-конференции заявил глава МОК Томас Бах.
"Да, мы рассматриваем такую возможность, причем по двум различным направлениям. Мы сотрудничаем с WADA по этому вопросу, чтобы понять, какая дополнительная информация может быть предоставлена. Мы также должны будем понять, какими юридическими возможностями мы обладаем, будет ли у нас возможность заново открыть эти дела. Но сначала надо получить необходимые данные", - сказал Бах.
НОВОСТИ
- 22:30 10.01.2020
- Евросоюз призвал Иран немедленно вернуться к СВДП
- 21:40 10.01.2020
- Украина хочет привлечь Канаду и Францию к расследованию авиакатастрофы в Иране
- 21:20 10.01.2020
- Экипаж эсминца ВМС США действовал в Аравийском море непрофессионально - МО РФ
- 21:00 10.01.2020
- Помпео об убийстве Сулеймани: У нас была конкретная информация о неминуемой угрозе
- 20:45 10.01.2020
- Украинские эксперты получили доступ к самописцам разбившегося в Иране "Боинга"
- 20:30 10.01.2020
- Министры обороны России и США обсудили ситуацию на Ближнем Востоке по телефону
- 20:10 10.01.2020
- В Госдепе США не исключают, что украинский "Боинг" сбили ракетой
- 20:00 10.01.2020
- Америка ввела дополнительные санкции против Ирана
- 19:45 10.01.2020
- Стала известна дата прибытия нового посла США в Россию
- 19:25 10.01.2020
- Корабль ВМФ России "весьма агрессивно" сблизился с американским эсминцем
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать