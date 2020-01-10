0
0
153
НОВОСТИ

МОК хочет снова открыть дела против оправданных CAS 28-ми спортсменов из России

22:00 10.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный олимпийский комитет (МОК) хочет добиться пересмотра допинговых дел 28 российских участников Олимпиады в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) в 2018 году. Об этом на пресс-конференции заявил глава МОК Томас Бах.

"Да, мы рассматриваем такую возможность, причем по двум различным направлениям. Мы сотрудничаем с WADA по этому вопросу, чтобы понять, какая дополнительная информация может быть предоставлена. Мы также должны будем понять, какими юридическими возможностями мы обладаем, будет ли у нас возможность заново открыть эти дела. Но сначала надо получить необходимые данные", - сказал Бах.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:30 10.01.2020
Евросоюз призвал Иран немедленно вернуться к СВДП
0
119
21:40 10.01.2020
Украина хочет привлечь Канаду и Францию к расследованию авиакатастрофы в Иране
0
167
21:20 10.01.2020
Экипаж эсминца ВМС США действовал в Аравийском море непрофессионально - МО РФ
0
233
21:00 10.01.2020
Помпео об убийстве Сулеймани: У нас была конкретная информация о неминуемой угрозе
0
235
20:45 10.01.2020
Украинские эксперты получили доступ к самописцам разбившегося в Иране "Боинга"
0
214
20:30 10.01.2020
Министры обороны России и США обсудили ситуацию на Ближнем Востоке по телефону
0
233
20:10 10.01.2020
В Госдепе США не исключают, что украинский "Боинг" сбили ракетой
0
249
20:00 10.01.2020
Америка ввела дополнительные санкции против Ирана
0
276
19:45 10.01.2020
Стала известна дата прибытия нового посла США в Россию
0
261
19:25 10.01.2020
Корабль ВМФ России "весьма агрессивно" сблизился с американским эсминцем
0
311

Возврат к списку