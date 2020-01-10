Евросоюз призвал Иран немедленно вернуться к СВДП

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы МИД государств - членов Евросоюза призвали Иран незамедлительно вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил шеф дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренной встречи министров иностранных дел 28 стран сообщества в Брюсселе.

"Мы призываем Иран незамедлительно вернуться к реализации СВПД", - сказал он.