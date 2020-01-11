ВС Ирана заявили, что сбили украинский самолет случайно
09:30 11.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолет "Международных авиалиний Украины" под Тегераном был сбит по ошибке. Об этом говорится в заявлении генерального штаба ВС Ирана, распространенном в субботу агентством ИСНА.
"Вследствие непреднамеренной человеческой ошибки самолет был случайно сбит, что, к сожалению, привело к гибели соотечественников и иностранных граждан", - говорится в заявлении. Также отмечается, что "во время полета самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) и по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".
В заявлении говорится о том, что "через несколько часов после ракетных ударов [ВС Ирана по военным базам США в Ираке] значительно увеличилось количество полетов американских военных самолетов". "Это обстоятельство стало причиной повышенной чувствительности среди подразделений противовоздушной обороны", - подчеркивается в сообщении.
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