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ВС Ирана заявили, что сбили украинский самолет случайно

09:30 11.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет "Международных авиалиний Украины" под Тегераном был сбит по ошибке. Об этом говорится в заявлении генерального штаба ВС Ирана, распространенном в субботу агентством ИСНА.

"Вследствие непреднамеренной человеческой ошибки самолет был случайно сбит, что, к сожалению, привело к гибели соотечественников и иностранных граждан", - говорится в заявлении. Также отмечается, что "во время полета самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) и по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

В заявлении говорится о том, что "через несколько часов после ракетных ударов [ВС Ирана по военным базам США в Ираке] значительно увеличилось количество полетов американских военных самолетов". "Это обстоятельство стало причиной повышенной чувствительности среди подразделений противовоздушной обороны", - подчеркивается в сообщении.

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