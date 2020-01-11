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До минус двух и небольшой снегопад ожидаются в столице - Гидрометцентр

09:50 11.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, небольшой снег и до минус 2 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит минус 2 - ноль градусов. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 6 градусов. В связи с гололедицей, туманом и снегом 11 января объявлен желтый уровень опасности.

Ветер восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах минус 5 - нуля градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 9 градусов.

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