До минус двух и небольшой снегопад ожидаются в столице - Гидрометцентр
09:50 11.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода, небольшой снег и до минус 2 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем в городе температура воздуха составит минус 2 - ноль градусов. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 6 градусов. В связи с гололедицей, туманом и снегом 11 января объявлен желтый уровень опасности.
Ветер восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.
В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах минус 5 - нуля градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 9 градусов.
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