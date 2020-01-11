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С призывом к КНДР о прекращении запусков баллистических ракет обратились США, Япония и Монголия

09:40 11.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители США, Японии и Монголии в совместном заявлении призвали КНДР прекратить провокации, включая запуски баллистических ракет, и выполнять свои обязательства в рамках резолюций СБ ООН. Текст документа распространил в пятницу вечером Госдепартамент США по итогам трехсторонней встречи в американской столице.

"США, Япония и Монголия подтверждают [позицию], что КНДР должна прекратить провокации, включая запуски баллистических ракет, выполнять свои обязательства в рамках резолюций СБ ООН, начать субстантивные переговоры для выполнения решений саммита в Сингапуре, - отмечается в заявлении. - Стороны подчеркнули важность реализации в полной мере соответствующих резолюций СБ ООН для окончательного, полностью проверяемого [процесса] демонтажа оружия массового поражения и баллистических ракет КНДР".

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