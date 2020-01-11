Украина ожидает возвращению тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений - Зеленский
10:15 11.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина настаивает на полном признании вины со стороны Ирана за сбитый украинский самолет. Об этом заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
"Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в том, что сбил украинский самолет. Но настаиваем на полном признании вины", - говорится в сообщении президента в официальном Telegram-канале. Зеленский добавил, что ожидает от Ирана, "заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам".
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