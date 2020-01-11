Третий день протестующие требуют отставки президента Абхазии, удерживая здание администрации
10:45 11.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Протест в Сухуме, участники которого требуют отставки президента Абхазии, продолжается третий день. Участники акции в субботу продолжают удерживать здание администрации президента и требуют его отставки, передает корр. ТАСС.
Перед правительственным зданием людей практически нет, основная масса протестующих, остававшихся на ночь, находится внутри. Агрессии участники акции не проявляют, общаются доброжелательно. На площади и в здании также находятся сотрудники милиции и госохраны.
"Все демократично, без кровопролития и столкновений. Основная наша задача - добиться отставки президента с целью наведения порядка в стране. Он должен уйти в отставку. Народ ему высказал недоверие этой системой, придя сюда", - сказал агентству представитель штаба протестующих. По его словам, на утро субботы в здании и на площади около 600 участников акции.
НОВОСТИ
- 11:15 11.01.2020
- По факту ДТП с шестью пострадавшими детьми в Пермском крае возбуждено уголовное дело
- 10:15 11.01.2020
- Украина ожидает возвращению тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений - Зеленский
- 09:50 11.01.2020
- До минус двух и небольшой снегопад ожидаются в столице - Гидрометцентр
- 09:40 11.01.2020
- С призывом к КНДР о прекращении запусков баллистических ракет обратились США, Япония и Монголия
- 09:30 11.01.2020
- ВС Ирана заявили, что сбили украинский самолет случайно
- 22:30 10.01.2020
- Евросоюз призвал Иран немедленно вернуться к СВДП
- 22:00 10.01.2020
- МОК хочет снова открыть дела против оправданных CAS 28-ми спортсменов из России
- 21:40 10.01.2020
- Украина хочет привлечь Канаду и Францию к расследованию авиакатастрофы в Иране
- 21:20 10.01.2020
- Экипаж эсминца ВМС США действовал в Аравийском море непрофессионально - МО РФ
- 21:00 10.01.2020
- Помпео об убийстве Сулеймани: У нас была конкретная информация о неминуемой угрозе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать