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Третий день протестующие требуют отставки президента Абхазии, удерживая здание администрации

10:45 11.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Протест в Сухуме, участники которого требуют отставки президента Абхазии, продолжается третий день. Участники акции в субботу продолжают удерживать здание администрации президента и требуют его отставки, передает корр. ТАСС.

Перед правительственным зданием людей практически нет, основная масса протестующих, остававшихся на ночь, находится внутри. Агрессии участники акции не проявляют, общаются доброжелательно. На площади и в здании также находятся сотрудники милиции и госохраны.

"Все демократично, без кровопролития и столкновений. Основная наша задача - добиться отставки президента с целью наведения порядка в стране. Он должен уйти в отставку. Народ ему высказал недоверие этой системой, придя сюда", - сказал агентству представитель штаба протестующих. По его словам, на утро субботы в здании и на площади около 600 участников акции.

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