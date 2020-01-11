Трамп хочет поладить с Россией и вести торговлю
12:15 11.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп вновь высказался в пользу налаживания отношений с Россией, в том числе в торговле. Соответствующие заявление он озвучил в пятницу в интервью телеканалу "Фокс ньюс".
"Я думаю, мы должны быть в состоянии вести торговлю с Россией. Думаю, надо поладить, - сказал он. - Поладить с Россией <...>, когда "охота на ведьм" (расследование о приписываемом России вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году - прим. ТАСС) закончилась".
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