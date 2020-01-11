Трамп хочет поладить с Россией и вести торговлю

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп вновь высказался в пользу налаживания отношений с Россией, в том числе в торговле. Соответствующие заявление он озвучил в пятницу в интервью телеканалу "Фокс ньюс".

"Я думаю, мы должны быть в состоянии вести торговлю с Россией. Думаю, надо поладить, - сказал он. - Поладить с Россией <...>, когда "охота на ведьм" (расследование о приписываемом России вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году - прим. ТАСС) закончилась".



