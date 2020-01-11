ВГТРК вслед за шоу "Сам себе режиссер» закрыла «Смехопанораму» и «Утреннюю почту», но возродила «Устами младенца»
11:45 11.01.2020 Источник: НГ-Online
Вслед за чем пришло известие, что руководство ВГТРК приняло решение о приостановке съемок еще двух «долгожителей» — программы «Смехопанорама» и программы «Утренняя почта».
Причины этого решения и сроки возобновления передач не уточняются, однако в воскресенье 12 января в эфир «России 1» возвращается телеигра «Устами младенца», которая последний раз выходила в эфир тогдашней РТР в 2000 году.
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