В связи со смертью султана Омана в ОАЭ объявлен трехдневный траур

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян объявил в стране трехдневный траур в связи со смертью султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида. Об этом в субботу сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

Согласно указу главы ОАЭ, с субботы в стране объявляется трехдневный траур в связи с кончиной султана Омана. В эти дни, по распоряжению президента, будут приспущены государственные флаги ОАЭ.

Султан Омана умер поздно вечером в пятницу в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.

В субботу утром, согласно заявлению Высшего совета безопасности Омана, присягу нового главы султаната принес 65-летний Хайсам бен Тарек Аль Саид, до последнего времени занимавший пост министра культуры и национального наследия страны.