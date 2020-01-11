0
0
0
НОВОСТИ

В связи со смертью султана Омана в ОАЭ объявлен трехдневный траур

12:45 11.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян объявил в стране трехдневный траур в связи со смертью султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида. Об этом в субботу сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

Согласно указу главы ОАЭ, с субботы в стране объявляется трехдневный траур в связи с кончиной султана Омана. В эти дни, по распоряжению президента, будут приспущены государственные флаги ОАЭ.

Султан Омана умер поздно вечером в пятницу в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.

В субботу утром, согласно заявлению Высшего совета безопасности Омана, присягу нового главы султаната принес 65-летний Хайсам бен Тарек Аль Саид, до последнего времени занимавший пост министра культуры и национального наследия страны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:15 11.01.2020
Трамп хочет поладить с Россией и вести торговлю
0
118
11:45 11.01.2020
ВГТРК вслед за шоу "Сам себе режиссер» закрыла «Смехопанораму» и «Утреннюю почту», но возродила «Устами младенца»
0
149
11:15 11.01.2020
По факту ДТП с шестью пострадавшими детьми в Пермском крае возбуждено уголовное дело
0
163
10:45 11.01.2020
Третий день протестующие требуют отставки президента Абхазии, удерживая здание администрации
0
188
10:15 11.01.2020
Украина ожидает возвращению тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений - Зеленский
0
224
09:50 11.01.2020
До минус двух и небольшой снегопад ожидаются в столице - Гидрометцентр
0
240
09:40 11.01.2020
С призывом к КНДР о прекращении запусков баллистических ракет обратились США, Япония и Монголия
0
247
09:30 11.01.2020
ВС Ирана заявили, что сбили украинский самолет случайно
0
319
22:30 10.01.2020
Евросоюз призвал Иран немедленно вернуться к СВДП
0
860
22:00 10.01.2020
МОК хочет снова открыть дела против оправданных CAS 28-ми спортсменов из России
0
941

Возврат к списку