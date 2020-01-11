В связи со смертью султана Омана в ОАЭ объявлен трехдневный траур
12:45 11.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян объявил в стране трехдневный траур в связи со смертью султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида. Об этом в субботу сообщило эмиратское информационное агентство WAM.
Согласно указу главы ОАЭ, с субботы в стране объявляется трехдневный траур в связи с кончиной султана Омана. В эти дни, по распоряжению президента, будут приспущены государственные флаги ОАЭ.
Султан Омана умер поздно вечером в пятницу в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.
В субботу утром, согласно заявлению Высшего совета безопасности Омана, присягу нового главы султаната принес 65-летний Хайсам бен Тарек Аль Саид, до последнего времени занимавший пост министра культуры и национального наследия страны.
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