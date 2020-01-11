Во Францию отправят черный ящик со сбитого иранцами украинского самолета

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Записи с бортового самописца украинского самолета, который был сбит по ошибке иранскими ВС около Тегерана, будут отправлены для расшифровки во Францию. Об этом сообщил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

"Записи с черного ящика украинского самолета будут направлены во Францию", - приводит его слова в субботу агентство ИРНА.

В то же время телерадиовещательная корпорация ИРИБ сообщила в субботу со ссылкой на осведомленный источник в Организации гражданской авиации Ирана, что окончательное решение об отправке черного ящика за границу еще не принято.