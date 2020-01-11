В новогоднюю ночь россияне больше пользовались интернетом и меньше звонили

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне в первые часы 2020 года стали больше пользоваться интернетом и меньше совершать звонки, чем годом ранее, рассказали ТАСС представители операторов связи.

Согласно данным МТС, в первый час нового года общий объем переданного интернет-трафика в сети оператора вырос по сравнению с тем же периодом 2019 года на 46,3 %. В Tele2 в свою очередь отчитались о четырехкратном увеличении объема потребленного трафика в первый час 2020 года. В "Билайне" отметили, что в целом в праздничные дни объем интернет-трафика вновь превысил прошлогодний показатель: среднесуточный объем использования мобильного интернета с 1 по 8 января вырос на 45 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Регионами - лидерами по объему переданного трафика в новогоднюю ночь в МТС назвали Москву и Московскую область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Республику Башкортостан, Свердловскую область, а лидерами потребления интернет-услуг в сети Tele2 стали Московский регион, Северо-Запад и Дальний Восток.