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Дату повторных выборов президента ЦИК Абхазии огласит в понедельник

14:15 11.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральная избирательная комиссия Абхазии огласит дату повторных выборов президента республики в первой половине дня 13 января, сообщил журналистам глава комиссии Тамаз Гогия.

"Мы намерены не позднее понедельника в первой половине дня принять решение. Нам дается по закону пять дней, но мы и пяти дней тянуть не будем", - сказал Гогия.

Он добавил, что документы из суда, после получения которых избирком должен назначить выборы, принес представитель оппозиции Алхас Квициния. Именно по его иску рассматривался вопрос об отмене итогов голосования.

"Наверное, это законное решение суда. Мы его должны изучить, в любом случае мы исполнять его будем", - добавил Гогия.

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