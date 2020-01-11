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США считают РФ не врагом, а конкурентом - замгоссекретаря Хейл

14:45 11.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия для Соединенных Штатов является жестким конкурентом, но не врагом. Об этом в интервью Болгарскому национальному радио (БНР) в субботу заявил заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл.

"Я бы сказал, что Россия это конкурент, достаточно жесткий, порой изобретательный, но конкурент. Президент [США Дональд] Трамп многократно давал понять, что выступает за хорошие отношения с Россией. Двери для диалога открыты. Лично я имел продолжительные разговоры с моим русским коллегой. Мы поддерживаем каналы коммуникации по отношению к Украине, Сирии, Северной Корее, контролю над вооружением, в целом по Ближнему Востоку, двухсторонним темам", - сказал Хейл.

Вместе с тем замглавы Госдепа выступил с утверждением, что главной проблемой в отношениях между странами остается "агрессивное поведение" РФ. "Именно это является главным препятствием улучшению наших отношений", - считает дипломат.

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