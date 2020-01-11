Глава МИД Турции заявил, что Франция поставляла вооружение в Ливию

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил в субботу Францию в поставке оружия в Ливию.

"Есть некоторые страны, которые пытаются помешать призыву [президентов Турции и России о прекращении огня] в Ливии. Франция пытается саботировать любую инициативу, частью которой она не является. Поставляя вооружение в Ливию, Франция способствует продолжению хаоса", - утверждал турецкий министр на пресс-конференции в Анкаре.

В настоящее время действует оружейное эмбарго в отношении Ливии.