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Глава МИД Турции заявил, что Франция поставляла вооружение в Ливию

15:15 11.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил в субботу Францию в поставке оружия в Ливию.

"Есть некоторые страны, которые пытаются помешать призыву [президентов Турции и России о прекращении огня] в Ливии. Франция пытается саботировать любую инициативу, частью которой она не является. Поставляя вооружение в Ливию, Франция способствует продолжению хаоса", - утверждал турецкий министр на пресс-конференции в Анкаре.

В настоящее время действует оружейное эмбарго в отношении Ливии.

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