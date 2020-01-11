Глава МИД Турции заявил, что Франция поставляла вооружение в Ливию
15:15 11.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил в субботу Францию в поставке оружия в Ливию.
"Есть некоторые страны, которые пытаются помешать призыву [президентов Турции и России о прекращении огня] в Ливии. Франция пытается саботировать любую инициативу, частью которой она не является. Поставляя вооружение в Ливию, Франция способствует продолжению хаоса", - утверждал турецкий министр на пресс-конференции в Анкаре.
В настоящее время действует оружейное эмбарго в отношении Ливии.
НОВОСТИ
- 16:15 11.01.2020
- На выборах в Тайване лидирует глава действующей администрации - ЦИК
- 15:45 11.01.2020
- По факту массовых беспорядков в Абхазии возбуждено уголовное дело
- 14:45 11.01.2020
- США считают РФ не врагом, а конкурентом - замгоссекретаря Хейл
- 14:15 11.01.2020
- Дату повторных выборов президента ЦИК Абхазии огласит в понедельник
- 13:45 11.01.2020
- В новогоднюю ночь россияне больше пользовались интернетом и меньше звонили
- 13:15 11.01.2020
- Во Францию отправят черный ящик со сбитого иранцами украинского самолета
- 12:45 11.01.2020
- В связи со смертью султана Омана в ОАЭ объявлен трехдневный траур
- 12:15 11.01.2020
- Трамп хочет поладить с Россией и вести торговлю
- 11:45 11.01.2020
- ВГТРК вслед за шоу "Сам себе режиссер» закрыла «Смехопанораму» и «Утреннюю почту», но возродила «Устами младенца»
- 11:15 11.01.2020
- По факту ДТП с шестью пострадавшими детьми в Пермском крае возбуждено уголовное дело
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать