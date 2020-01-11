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По факту массовых беспорядков в Абхазии возбуждено уголовное дело

15:45 11.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в связи с протестами в столице, сообщается в субботу на сайте Генпрокуратуры республики.

"По факту массовых беспорядков в городе Сухуме возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по частям 1 и 2 статьи 206 Уголовного кодекса Республики Абхазия ("Организация и участие в массовых беспорядках, сопровождаемых погромом и уничтожением имущества").

Дело возбуждено "по факту массовых беспорядков" 9 января 2020 года, "в результате которых группой лиц был захвачен комплекс правительственных зданий, в котором расположена администрация президента".

Добавляется, что для расследования дела создана оперативно-следственная группа.

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