На выборах в Тайване лидирует глава действующей администрации - ЦИК

16:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующая глава администрации Тайваня Цай Инвэнь уверенно побеждает на прошедших в субботу на острове выборах. По результатам подсчета 92,5% бюллетеней она набрала 57,38% голосов, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Ее главного соперника от прокитайской партии Гоминьдан - мэра города Гаосюн Хань Гоюя - поддержали 38,41% избирателей.

В аутсайдерах идет 77-летний ветеран тайваньской политики Джеймс Сун (Сун Чуюй) из Первой народной партии Тайваня с 4,21% голосов.

Таким образом 63-летняя Цай Инвэнь от правящей Демократической прогрессивной партии, выступающей против политики сближения с КНР, будет переизбрана на второй 4-летний срок. Ее инаугурация на высшем должностном посту острова состоится 20 мая.