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В Москве проходит встреча глав МИД РФ и ФРГ - кабмин Германии

16:45 11.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, который сопровождает канцлера ФРГ Ангелу Меркель в рабочей поездке в Москву, проводит переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом написал в субботу в "Твиттере" официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

"Канцлер Меркель начинает визит в Москву с переговоров с президентом [РФ Владимиром] Путиным. Параллельно министр иностранных дел Хайко Маас общается со своим коллегой Лавровым", - говорится в сообщении Зайберта.

Российская сторона об этой встрече пока не сообщала.

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