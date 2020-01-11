Ситуацию в Донбасе обсудят лидеры Украины, Франции и Германии
17:30 11.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский договорился с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в ближайшее время провести трехсторонний телефонный разговор в формате Украина - Франция - Германия и обсудить ситуацию в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба офиса Зеленского.
"Собеседники договорились провести в ближайшее время трехсторонний звонок в формате Украина - Франция - Германия", - говорится в сообщении. Лидеры двух стран, добавили в пресс-службе Зеленского, также "обсудили дальнейшие шаги во исполнение договоренностей, достигнутых в рамках саммита в нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже".
Стороны договорились продолжить и двусторонний диалог по этой проблеме. Макрон также согласился посетить Киев по приглашению Зеленского, сообщили в офисе украинского лидера.
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