Ситуацию в Донбасе обсудят лидеры Украины, Франции и Германии

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в ближайшее время провести трехсторонний телефонный разговор в формате Украина - Франция - Германия и обсудить ситуацию в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба офиса Зеленского.

"Собеседники договорились провести в ближайшее время трехсторонний звонок в формате Украина - Франция - Германия", - говорится в сообщении. Лидеры двух стран, добавили в пресс-службе Зеленского, также "обсудили дальнейшие шаги во исполнение договоренностей, достигнутых в рамках саммита в нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже".

Стороны договорились продолжить и двусторонний диалог по этой проблеме. Макрон также согласился посетить Киев по приглашению Зеленского, сообщили в офисе украинского лидера.