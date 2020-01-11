Соболезнования семьям жертв сбитого "Боинга" в Иране выразила Елизавета II
18:15 11.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Королева Великобритании Елизавета II выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой украинского пассажирского самолета в Иране. Об этом говорится в направленном монархом в субботу сообщении генерал-губернатору Канады Жюли Пейетт.
8 января Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек, находившихся на его борту, в том числе 57 канадцев.
"(Герцог Эдинбургский) Филип и я глубоко опечалены трагической гибелью людей в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране", - приводятся слова главы государстве в распространенном Букингемским дворцом сообщении. "Мы думаем и молимся за граждан Канады, которые понесли столь опустошающую потерю. Я выражаю самые глубокие соболезнования семьям, друзьям, коллегам тех канадцев и представителей других национальностей, которые погибли, и многих другим людям, которых затронуло это ужасное событие", - отмечается в коммюнике.
Помимо канадцев на борту были граждане Афганистана, Германии, Ирана, Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. В субботу генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что украинский самолет был сбит по ошибке. Система противовоздушной обороны страны приняла Boeing 737 за крылатую ракету.
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