США называют причиной катастрофы украинского самолета "безрассудных действий Ирана"

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Катастрофа Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" стала следствием "безрассудных действий Ирана". Так представитель американской администрации высокого ранга прокомментировал в субботу ТАСС признание Тегераном уничтожения иранскими военными по ошибке пассажирского самолета.

"Это была ужасная трагедия. В конечном счете Иран совершил ужасную ошибку. Безрассудные действия Ирана снова имели разрушительные последствия", - сказал он.

"Сейчас как никогда важно, чтобы Иран оставил свои безрассудные амбиции и начал вести себя как нормальная страна", - продолжил представитель администрации.