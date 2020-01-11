Россия сможет самостоятельно достроить "Северный поток - 2" - Путин
19:15 11.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин не сомневается, что РФ сможет достроить "Северный поток - 2" самостоятельно и газопровод заработает. Такое мнение российский лидер высказал в субботу по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
"Да, мы, безусловно, сможем достроить [газопровод] самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров, - заверил Путин. - Вопрос в сроках, это единственный вопрос, который встает в этой связи".
Глава государства признал, что окончание строительства вынужденно будет отодвинуто на несколько месяцев. "Надеюсь, что до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает", - заключил Путин.
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