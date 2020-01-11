Россия сможет самостоятельно достроить "Северный поток - 2" - Путин

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин не сомневается, что РФ сможет достроить "Северный поток - 2" самостоятельно и газопровод заработает. Такое мнение российский лидер высказал в субботу по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Да, мы, безусловно, сможем достроить [газопровод] самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров, - заверил Путин. - Вопрос в сроках, это единственный вопрос, который встает в этой связи".

Глава государства признал, что окончание строительства вынужденно будет отодвинуто на несколько месяцев. "Надеюсь, что до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает", - заключил Путин.