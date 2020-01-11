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Путин поделился с Меркель впечатлениями от недавнего визита в Сирию

19:45 11.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин сообщил, что проинформировал канцлера ФРГ Ангелу Меркель о своем недавнем визите в Сирию и переговорах с ее президентом Башаром Асадом.

"Естественно, на переговорах не обошли вниманием обстановку в Сирийской Арабской Республике, я поделился с госпожой канцлером итогами своей недавней поездки в Дамаск, переговоров с президентом Асадом", - сказал глава российского государства на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров. По его словам, "можно с уверенностью констатировать, что ситуация в этой стране стабилизируется, Сирия постепенно возвращается к мирной жизни, восстанавливается сирийская государственность".

"Россия и Германия разделяют мнение о том, что конфликт в Сирии может быть окончательно решен исключительно политическими средствами, в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН", - подчеркнул Путин. По его мнению, "главное - чтобы у сирийского народа была возможность свободно и самостоятельно определять свое будущее, будущее своей страны".

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