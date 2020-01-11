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Отдел по расследованию убийств на "майдане" создан в ГБР Украины

20:15 11.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделение, которое будет заниматься расследованиями убийств на "майдане" зимой 2014 года, сформировано в Государственном бюро расследований Украины (ГБР). Об этом в субботу сообщила пресс-служба ведомства.

"32 кандидатуры следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры согласованы к переводу на должности в Государственное бюро расследований. Таким образом, формирование специального следственного подразделения в "делах майдана" завершено", - отметили в пресс-службе.

Возглавляет подразделение Александр Буряк, который ранее занимал должность заместителя директора ГБР.

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