Через территорию Белоруссии в полном объеме идет транзит нефти из РФ - Минэнерго
20:45 11.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Транзит российской нефти через территорию Белоруссии осуществляется в полном объеме, сообщил журналистам замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.
"На данный момент транзит осуществляется в полном объеме", - сказал Сорокин, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в пятницу пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что республика ввела экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории. Соответствующий указ подписал президент страны.
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