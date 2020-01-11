Через территорию Белоруссии в полном объеме идет транзит нефти из РФ - Минэнерго

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Транзит российской нефти через территорию Белоруссии осуществляется в полном объеме, сообщил журналистам замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.

"На данный момент транзит осуществляется в полном объеме", - сказал Сорокин, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в пятницу пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что республика ввела экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории. Соответствующий указ подписал президент страны.