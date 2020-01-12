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Тайвань: По данным ЦИК победу на выборах в парламент одержала правящая партия

09:15 12.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия (ДПП), выступающая против сближения с материковым Китаем, одержала убедительную победу на состоявшихся в субботу выборах в Законодательный юань (парламент) острова. По данным Центральной избирательной комиссии, она получила 61 из 113 парламентских мест (ранее было 68).

Крупнейшая оппозиционная партия Гоминьдан завоевала 38 мандатов, увеличив свой депутатский корпус на три человека.

Еще пять мест досталось Партии тайваньского народа, основанной мэром Тайбэя Кэ Вэньчжэ, и три кресла перешло партии "Новая сила". Один мандат получила Тайваньская партия государственного строительства, один - Союз солидарности беспартийных. Оставшиеся четыре места взяли независимые кандидаты.

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