Абэ покинет пост, как только истекут его полномочия в 2021 году - СМИ
10:30 12.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в воскресенье, что не будет пытаться остаться на своем посту после того, как его полномочия истекут в сентябре 2021 года. "Я об этом даже не думаю, - сказал он в интервью общественному телевидению Эн-эйч-кей. - Ни малейшей мысли такого рода нет у меня в голове".
Премьер в интервью также опроверг распространяемые сейчас предположения о том, что в начавшемся году он может распустить ключевую нижнюю палату парламента и провести внеочередные выборы.
Ранее Абэ неоднократно заявлял, что не собирается в очередной раз выдвигаться на пост лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) после того, как срок его полномочий на этой должности истечет в сентябре 2021 года. ЛДП имеет стабильное большинство в парламенте, и ее руководитель легко избирается там на пост главы правительства.
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