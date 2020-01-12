0
0
0
НОВОСТИ

Абэ покинет пост, как только истекут его полномочия в 2021 году - СМИ

10:30 12.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в воскресенье, что не будет пытаться остаться на своем посту после того, как его полномочия истекут в сентябре 2021 года. "Я об этом даже не думаю, - сказал он в интервью общественному телевидению Эн-эйч-кей. - Ни малейшей мысли такого рода нет у меня в голове".

Премьер в интервью также опроверг распространяемые сейчас предположения о том, что в начавшемся году он может распустить ключевую нижнюю палату парламента и провести внеочередные выборы.

Ранее Абэ неоднократно заявлял, что не собирается в очередной раз выдвигаться на пост лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) после того, как срок его полномочий на этой должности истечет в сентябре 2021 года. ЛДП имеет стабильное большинство в парламенте, и ее руководитель легко избирается там на пост главы правительства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:45 12.01.2020
На акции протеста в Тегеране был задержан посол Великобритании - агентство
0
114
09:15 12.01.2020
Тайвань: По данным ЦИК победу на выборах в парламент одержала правящая партия
0
143
20:45 11.01.2020
Через территорию Белоруссии в полном объеме идет транзит нефти из РФ - Минэнерго
0
722
20:15 11.01.2020
Отдел по расследованию убийств на "майдане" создан в ГБР Украины
0
720
19:45 11.01.2020
Путин поделился с Меркель впечатлениями от недавнего визита в Сирию
0
776
19:15 11.01.2020
Россия сможет самостоятельно достроить "Северный поток - 2" - Путин
0
978
18:45 11.01.2020
США называют причиной катастрофы украинского самолета "безрассудных действий Ирана"
0
876
18:15 11.01.2020
Соболезнования семьям жертв сбитого "Боинга" в Иране выразила Елизавета II
0
729
17:30 11.01.2020
Ситуацию в Донбасе обсудят лидеры Украины, Франции и Германии
0
806
16:45 11.01.2020
В Москве проходит встреча глав МИД РФ и ФРГ - кабмин Германии
0
786

Возврат к списку