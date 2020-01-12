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РПЦ может помочь духовно, а власть должна помогать материально - митрополит Волоколамский

11:45 12.01.2020 Источник: НГ-Online

Председатель синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион считает, что речь президента в первую очередь должна быть касаться проблем социальной политики в стране.

Он отметил так же, что у РПЦ есть средства для духовной помощи, тогда как у власти должны быть средства для материальной помощи людям.


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