РПЦ может помочь духовно, а власть должна помогать материально - митрополит Волоколамский
11:45 12.01.2020 Источник: НГ-Online
Председатель синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион считает, что речь президента в первую очередь должна быть касаться проблем социальной политики в стране.
Он отметил так же, что у РПЦ есть средства для духовной помощи, тогда как у власти должны быть средства для материальной помощи людям.
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