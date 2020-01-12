РПЦ может помочь духовно, а власть должна помогать материально - митрополит Волоколамский

11:45 Источник: НГ-Online

Председатель синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион считает, что речь президента в первую очередь должна быть касаться проблем социальной политики в стране.

Он отметил так же, что у РПЦ есть средства для духовной помощи, тогда как у власти должны быть средства для материальной помощи людям.



