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В ходе рейда ВВС Афганистана уничтожен один из главарей "Талибан" - СМИ

12:15 12.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из главарей отрядов радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), действующих в северных районах Афганистана, уничтожен в ходе рейда боевых самолетов ВВС страны. Об этом в воскресенье сообщил афганский телеканал "Толо Ньюс" со ссылкой на заявление представителя министерства обороны исламской республики.

В нем указывается, что "главарь отрядов "Талибан" на северо-востоке страны был ликвидирован в результате удара с воздуха афганскими ВВС в провинции Кундуз". Главарь боевиков по имени Махибулла был уничтожен во время его передвижения в уезде Имам-Саиб указанной провинции. Махибулла, по данным афганского оборонного ведомства, являлся гражданином Пакистана.

Минобороны Афганистана не привело никаких подробностей проведенной спецоперации в провинции Кундуз.

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