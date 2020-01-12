В ходе рейда ВВС Афганистана уничтожен один из главарей "Талибан" - СМИ
12:15 12.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один из главарей отрядов радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), действующих в северных районах Афганистана, уничтожен в ходе рейда боевых самолетов ВВС страны. Об этом в воскресенье сообщил афганский телеканал "Толо Ньюс" со ссылкой на заявление представителя министерства обороны исламской республики.
В нем указывается, что "главарь отрядов "Талибан" на северо-востоке страны был ликвидирован в результате удара с воздуха афганскими ВВС в провинции Кундуз". Главарь боевиков по имени Махибулла был уничтожен во время его передвижения в уезде Имам-Саиб указанной провинции. Махибулла, по данным афганского оборонного ведомства, являлся гражданином Пакистана.
Минобороны Афганистана не привело никаких подробностей проведенной спецоперации в провинции Кундуз.
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