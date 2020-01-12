0
0
105
НОВОСТИ

Опрос: Менее 40% французов уверены что власть способна успешно провести реформы

12:45 12.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уверенность французов в том, что президент страны Эмманюэль Макрон и премьер-министр Эдуар Филипп способны успешно провести необходимые реформы в стране снижается, и этот показатель в настоящее время находится на отметке в 39%. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье еженедельной газетой "Журналь дю диманш" результаты опроса общественного мнения, проведенного для нее службами Ifop (ИФОП) и NoCom ("Но Ком"). Газета напоминает при этом, что при приходе Макрона к власти в 2017 году в возможности перемен были уверены 53% французов.

Опрошенным, в частности, было предложено ответить на вопрос: "Считаете ли вы, что во Франции будут успешно осуществлены необходимые перемены в ближайшие годы?". Лишь 33% французов уверены в том, что страна "успешно преобразовывается" с начала пятилетнего президентского срока Макрона. О том, что они ощущают на себе "позитивные результаты преобразований", сообщили 29%, что представляет снижение на 4 процентных пункта (п. п.) по сравнению с результатами предыдущего аналогичного опроса, проведенного в июне 2019 года. При этом в возможности успешных реформ в стране уверены лишь 43% французов, что представляет снижение на 5 п. п.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:45 12.01.2020
Ректор МГУ подтвердил, что открытие филиала вуза в Дамаске на стадии обсуждения
0
15
13:15 12.01.2020
Повторные выборы президента Абхазии назначены на 22 марта - ЦИК
0
72
12:15 12.01.2020
В ходе рейда ВВС Афганистана уничтожен один из главарей "Талибан" - СМИ
0
163
11:45 12.01.2020
РПЦ может помочь духовно, а власть должна помогать материально - митрополит Волоколамский
0
181
11:30 12.01.2020
Для решения семейного кризиса Елизавета II созвала совещание- СМИ
0
220
10:30 12.01.2020
Абэ покинет пост, как только истекут его полномочия в 2021 году - СМИ
0
238
09:45 12.01.2020
На акции протеста в Тегеране был задержан посол Великобритании - агентство
0
348
09:15 12.01.2020
Тайвань: По данным ЦИК победу на выборах в парламент одержала правящая партия
0
327
20:45 11.01.2020
Через территорию Белоруссии в полном объеме идет транзит нефти из РФ - Минэнерго
0
838
20:15 11.01.2020
Отдел по расследованию убийств на "майдане" создан в ГБР Украины
0
832

Возврат к списку