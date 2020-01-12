Опрос: Менее 40% французов уверены что власть способна успешно провести реформы
12:45 12.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уверенность французов в том, что президент страны Эмманюэль Макрон и премьер-министр Эдуар Филипп способны успешно провести необходимые реформы в стране снижается, и этот показатель в настоящее время находится на отметке в 39%. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье еженедельной газетой "Журналь дю диманш" результаты опроса общественного мнения, проведенного для нее службами Ifop (ИФОП) и NoCom ("Но Ком"). Газета напоминает при этом, что при приходе Макрона к власти в 2017 году в возможности перемен были уверены 53% французов.
Опрошенным, в частности, было предложено ответить на вопрос: "Считаете ли вы, что во Франции будут успешно осуществлены необходимые перемены в ближайшие годы?". Лишь 33% французов уверены в том, что страна "успешно преобразовывается" с начала пятилетнего президентского срока Макрона. О том, что они ощущают на себе "позитивные результаты преобразований", сообщили 29%, что представляет снижение на 4 процентных пункта (п. п.) по сравнению с результатами предыдущего аналогичного опроса, проведенного в июне 2019 года. При этом в возможности успешных реформ в стране уверены лишь 43% французов, что представляет снижение на 5 п. п.
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