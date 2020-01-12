Повторные выборы президента Абхазии назначены на 22 марта - ЦИК
13:15 12.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии назначила повторные выборы президента республики на 22 марта после того, как итоги предыдущего голосования были отменены Верховным судом страны, сообщил журналистам в воскресенье председатель избиркома Тамаз Гогия.
"22 марта [решено назначить выборы]. Проголосовали, практически единогласно приняли данное решения", - сказал он.
В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.
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