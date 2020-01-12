Ректор МГУ подтвердил, что открытие филиала вуза в Дамаске на стадии обсуждения
13:45 12.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Открытие филиала Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в сирийском Дамаске обсуждается, подготовку в нем планируется вести по естественным наукам. Об этом в воскресенье журналистам сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.
Газета "Известия" ранее со ссылкой на председателя Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергея Степашина сообщила, что в Дамаске может появиться филиал российского вуза, возможно, это будет филиал МГУ. По словам Степашина, площадку для строительства вуза предоставил лично президент Сирии Башар Асад.
"Я думаю, что это (обучение студентов - прим. ТАСС) естественные науки, конечно, математика. Там и традиции хорошие в стране математические", - сказал Садовничий.
Ректор уточнил, что сейчас открытие филиала в Дамаске находится на стадии обсуждения.
"История имеет такую традицию. Несколько десятилетий назад в Сирии, в Хомсе, была школа для одаренных, [похожая на] нашу школу Колмогорова. И организатором этой школы был математик, мой товарищ Валерий Вавилов. Он там многие годы работал, и эта школа курировалась руководством Сирийской Республики, она готовила талантливых математиков, физиков", - рассказал ректор вуза.
Однако после начала гражданской войны школа прекратила свое существование, добавил ректор. "Несколько месяцев тому назад я разговаривал с высокой делегацией из Сирии, и они поставили вопрос о продолжении этой традиции. Сейчас, скорее всего, это будет Дамаск. Идет такое предварительное обсуждение о создании или продолжении тех традиций", - отметил Садовничий.
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