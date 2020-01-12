От полиции ждут подробностей о задержании посла Великобритании - МИД Ирана

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Ирана ждет разъяснений от представителей служб безопасности страны о задержании посла Великобритании в Тегеране Роберта Макэйра. Об этом говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства, которое приводит в воскресенье агентство ИРНА.

"Министерство иностранных дел ждет подробностей о задержании посла Великобритании напротив университета имени Амира Кабира в Тегеране", - говорится в сообщении.