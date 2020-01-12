Украинскую певицу MARUV ограбили в центре Киева

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автомобиль певицы MARUV (Анна Корсун) ограбили неизвестные в центре Киева. Об этом она сообщила в "Инстаграме".

Инцидент произошел недалеко от здания Национальной оперы. Неизвестные забрали из автомобиля сумку с документами, личными вещами и деньгами девушки. Певица попросила подписчиков помочь найти воров, а также поделилась фотографией украденной сумки.

"Если вы были в этом районе и видели, что кто-то бежит с черной сумкой из кожи крокодила, пожалуйста, напишите мне… Там были все мои документы", - написала певица.

MARUV добавила, что подала в полицию заявление о правонарушении, по факту кражи открыто уголовное дело. Правоохранители изымают записи с камер видеонаблюдения на месте преступления.