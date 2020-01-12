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Решение ЦИК оспорит о повторных выборах действующий президент Абхазии

15:30 12.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба намерен оспорить решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о назначении повторных выборов главы государства, сообщается в воскресенье на сайте президента.

"Решение Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия о проведении 22 марта сего года повторных выборов президента Республики Абхазия было принято на основе незаконного и неправосудного определения Кассационной коллегии Верховного суда Республики Абхазия. <...> Заявляем, что не согласны с данным решением и будем его обжаловать в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что суд принимал решение "на фоне захваченного комплекса правительственных зданий и беспрецедентного давления на судей".

"Решение о проведении повторных выборов президента Республики Абхазия, принятое в развитие незаконного вердикта кассационной коллегии, отдаляет нас от поиска путей стабилизации общественно-политической ситуации в стране", - добавляется в сообщении.

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