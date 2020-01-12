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Для помощи семьям жертв катастрофы МИД Ирана установило круглосуточную горячую линию

16:30 12.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Ирана установило круглосуточную телефонную горячую линию для оказания поддержки семьям погибших в результате недавней катастрофы украинского самолета под Тегераном. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщил в воскресенье глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.

"В рамках практических мер по оказанию помощи семьям жертв трагической катастрофы МИД создал горячую линию, которая будет работать круглосуточно", - указал иранский министр. Зариф добавил, что "посольствам Ирана поручено оказывать всю возможную помощь членам семей и родственникам погибших" в результате крушения украинского лайнера.

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