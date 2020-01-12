Из-за сообщений с угрозами взрыва в Москве проверяются два торговых
17:30 12.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в два торговых центра в Москве, для проверки информации на место выехали сотрудники оперативных служб. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.
"Информация о заложенных взрывных устройствах поступила в ТЦ "Авиапарк" и Lotte Plaza, на место отправлены сотрудники оперативных служб", - сказал собеседник агентства.
Данных об эвакуации, как отметил источник, в настоящее время нет.
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