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Актрису Ренату Литвинову сбил водитель "Мерседеса" на Тверской улице

18:30 12.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Водитель "Мерседеса" сбил актрису Ренату Литвинову на Тверской улице в Москве, на месте ДТП работают полицейские. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сегодня на Тверской улице водитель "Мерседеса" сбил актрису Ренату Литвинову, которая неожиданно вышла на проезжую часть. В настоящее время водитель автомобиля находится на месте происшествия, однако сама актриса ушла", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте ДТП полицейские устанавливают причины произошедшего. По данному факту проводится проверка.

Литвинова серьезно не пострадала, сообщила ТАСС представитель актрисы. По словам собеседницы агентства, "во время прогулки на Тверском бульваре на Ренату Литвинову наехал автомобиль с девушкой за рулем". Она добавила, что Литвинова "в состоянии шока уехала в больницу, опасности для жизни нет, переломов тоже". По словам представителя актрисы, "Ренате оказали помощь, с ней все сейчас нормально".

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