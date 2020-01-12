США поддерживают протестующих в Иране, но готовы к переговорам с властью

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты готовы к переговорам с властями Ирана без предварительных условий, несмотря на поддержку протестующих в этой стране со стороны Вашингтона. Об этом заявил в воскресенье глава Пентагона Марк Эспер в эфире телеканала Си-би-эс.

"Это все еще легитимное правительство Ирана. И мы говорили публично, и я в том числе, и, конечно же, президент, что мы встретимся с ними", - сказал он, отвечая на вопрос о том, не противоречит ли поддержка США протестующих в Иране предложению о переговорах с властями этой страны, которое неоднократно озвучивала американская администрация. "Мы готовы встретиться и обсудить без предварительных условий новый путь выхода из ситуации, ряд шагов, сделав которые, Иран станет более нормальной страной", - отметил Эспер. "Предложение остается в силе", - добавил министр обороны.

По данным агентства Тасним, в субботу группа студентов собралась в тегеранском Технологическом университете имени Амира Кабира, чтобы выразить протест в связи с признанием иранскими ВС ответственности за катастрофу украинского самолета Boeing 737 ("Боинг-737"). В воскресенье начали появляться призывы выйти на повторную протестную акцию в 18:00 по местному времени (18:30 мск).