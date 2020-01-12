Заявление об отставке президента Абхазии зачитал экс-премьер Шамба
21:00 12.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял решение сложить свои полномочия. Соответствующее заявление зачитал собравшимся у государственной дачи президента бывший премьер-министр страны Сергей Шамба.
"Ставлю вас в известность, что я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране", - сообщил он, процитировав заявление Хаджимбы.
Вице-президент Абхазии Аслан Барциц подтвердил ТАСС данную информацию. "Дабы не проливать крови, дабы сохранить хоть какую-то стабильность в стране, он подписал документ об отставке", - сообщил он.
Документальным подтверждением отставки Хаджимбы ТАСС в настоящий момент не располагает, на официальном сайте президента информации об отставке также нет.
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