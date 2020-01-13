США проинформировали КНДР, что хотели бы продолжить переговоры

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты обратились к КНДР с предложением возобновить приостановленные в октябре в Стокгольме переговоры с целью обсуждения перспектив нормализации двусторонних отношений. Об этом сообщил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью новостному порталу "Аксиос", выдержки из которого были опубликованы в воскресенье.

"Мы обратились к Северной Корее и проинформировали их о том, что мы хотели бы продолжить переговоры в Стокгольме, которые последний раз проводились там в начале октября", - сказал он. "Мы дали им понять через множество каналов, что мы хотим вернуть их (переговоры - прим. ТАСС) в правильное русло, чтобы было выполнено обещание (по денуклеаризации - прим. ТАСС), которое дал председатель [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ын]", - добавил О'Брайен.

Он также подчеркнул, что считает хорошим знаком тот факт, что Пхеньян пока воздерживается от каких-либо новых испытаний, несмотря на обещанный "рождественский подарок". "Президент [США Дональд Трамп] предположил, что он [Ким Чен Ын] пришлет ему вазу. Мы не получили ни вазу, ни какой-либо другой рождественский подарок. Это представляется позитивным развитием событий", - отметил помощник президента.