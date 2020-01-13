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Из-за сообщение об угрозе взрывов в Хабаровске эвакуировали все школы

07:40 13.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сообщение об угрозе взрывов в школах поступило на почту одного из учреждений Хабаровска, идет эвакуация детей. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах Хабаровского края.

"В спортивный комплекс Арена "Ерофей" поступило сообщение о заложенных пороховых зарядах в этом здании, а также в двух школах Хабаровска. Номера не были указаны, поэтому было принято решение эвакуировать все школы. Идет эвакуация детей", - сказал собеседник агентства.

В управлении образования администрации Хабаровска подтвердили, что в городе идет эвакуация всех школ, предупреждение разослали также в детские сады, чтобы персонал был готов оперативно вывести детей в случае угрозы. Школьников размещают в соседних учреждениях.

Массовая эвакуация детских садов, школ, университетов и других учреждений Дальнего Востока проводилась уже несколько раз в декабре прошлого года из-за угроз взрывов. Была прервана работа десятков учреждений. Все угрозы в результате не подтвердились.

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