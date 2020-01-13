В Амазонии создадут исследовательские лаборатории - министр науки Бразилии
07:50 13.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Бразилии планируют в 2020 году приступить к созданию исследовательских лабораторий в Амазонии. Об этом в интервью порталу UOL ("У-о-эли") рассказал в воскресенье министр науки, технологии, инноваций и коммуникаций Маркус Понтис.
"Есть задумка уже в этом году открыть одну-две пилотные [лаборатории]. На них отработать [схему] и распространить [проект]", - сказал министр-астронавт. Как пояснил Понтис, такая научно-исследовательская база уместится в двух с половиной контейнерах, один из которых будет жилым. "Ученые смогут находиться там 3-4 месяца", - утверждает чиновник.
В качестве возможных направлений для будущих исследований министр указал фармацевтику и косметологию, которые, по его мнению, способствуют "устойчивому развитию" региона. При этом, создание таких научных станций может вестись совместно с минобороны, указал он. "Можно пользоваться имеющейся инфраструктурой, к примеру воинскими частями, и размещать ученых таким образом, чтобы они могли взаимодействовать с местным населением"
По словам Понтиса, в настоящее время решается вопрос о местах размещения научных баз и их оснащении. "Там будут дроны, система интернет-связи и так далее, - уточнил министр.
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