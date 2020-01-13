В нацпарка "Земля леопарда" прошли тестирования новых беспилотников для слежения за животными

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники нацпарка "Земля леопарда" в Приморье протестировали новые виды беспилотных летательных аппаратов для мониторинга территории и обитающих на ней диких животных. Об этом в понедельник сообщила журналистам пресс-служба "Земли леопарда".

"Новые испытательные полеты беспилотников Zala концерна "Калашников" прошли на "Земле леопарда". Осмотр территории с воздуха позволил днем и ночью увидеть множество диких животных, помог оценить перспективы использования современной техники в деле сохранения редких дальневосточных леопардов и амурских тигров", - говорится в сообщении.

Специалистам удалось с высоты в 3 километра рассмотреть участки охраняемой территории, запечатлеть копытных животных, составляющих кормовую базу тигров и леопардов. Объективы камеры новых беспилотников позволяют 60 раз увеличить изображение, для определения объектов в ночное время установлен тепловизор. Специалисты также отметили возможности беспилотников работать в непростых условиях гористой местности, снежного покрова в лесах и при изучении территории после лесных пожаров.

Во время экспериментального полета на земле дежурили инспекторы отдела охраны нацпарка, чтобы при необходимости задержать нарушителей. Но посторонних людей техника не зафиксировала.