Окраины сирийского Алеппо продолжают обстреливаться боевиками

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Незаконные вооруженные формирования продолжают обстреливать населенный пункт Захра на окраине крупнейшего города в Сирии - Аллепо (центр одноименной провинции, - прим. ТАСС). Алеппо входит в Идлибскую зону деэскалации, где с 9 января этого года по договоренности с турецкой стороной были прекращены боевые действия и применение авиации. Несмотря на это, боевики не прекращали обстрелы позиций вооруженных сил Сирийской Арабской армии и мирных населенных пунктов.

Как рассказал с места событий журналистам представитель Сирийской Арабской армии, обстрелы со стороны боевиков с конца декабря значительно усилились, а в последнее время стали ежедневными. В этот район террористы перебросили из Идлиба несколько реактивных установок, а значит в любой момент по Захре могут ударить не только минометы, но и системы залпового огня, уточнил собеседник.

"Боевики убили моего мужа. Он погиб, когда они стреляли минами, осколок попал ему в голову. У меня осталось семеро детей, и я очень за них боюсь", - рассказала журналистам местная жительница Варфа.

Поселок Захра находится на осадном положении уже шесть лет, боевики неоднократно пытались его захватить. До войны это был один из самых престижных пригородов Алеппо.