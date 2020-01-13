Австралия: На восстановление природы после пожаров власти выделят около 35 млн долларов
08:40 13.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральное правительство Австралии выделит около 35 млн долларов на восстановление дикой природы континента после лесных пожаров. Как отметила в понедельник министр охраны окружающей среды Сьюзан Лей, половина из этих денег будет потрачена на возрождение пострадавших популяций животных, в том числе - коал.
"Сегодня я объявила о выделении 50 млн австралийских долларов (34,8 млн долларов США) в качестве чрезвычайной меры по восстановлению природы и среды обитания диких животных, а также для того, чтобы поддержать работу ученых, экологов и общественных организаций", - указано в заявлении главы ведомства, опубликованном на ее странице в "Твиттере".
Лей отметила, что в результате масштабных лесных пожаров, вспыхнувших на восточном и юго-восточном побережье Австралии в середине октября, "популяция коал пострадала настолько сильно, что эти животные могут быть занесены в список видов, находящихся под угрозой уничтожения". "Несомненно, большое количество коал погибло, многие другие были травмированы, но правда в том, что мы до сих пор не понимаем масштабы ущерба", - цитирует министра издание "Острэлиан".
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