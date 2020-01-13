Глава МИД Австрии раскритиковал американские санкции против "Северного потока-2"
09:00 13.01.2020 Источник: Lenta.ru
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг раскритиковал американские санкции против трубопровода «Северный поток-2». Его слова приводит газета Die Presse.
Министр назвал подобные шаги США неприемлемыми. «Мы отвергаем экстерриториальное действие санкций», — заявил Шалленберг. Он отметил, что газопровод способствует диверсификации энергоснабжения Европы и не ущемляет интересы Украины.
Также, по словам политика, американская сторона не скрывает того, что ее критика основывается на экономических соображениях. Говоря о планах США поставлять в ЕC свой сжиженный природный газ (СПГ), Шалленберг заявил, что «у Европы другие интересы». Lenta.Ru
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