Глава МИД Австрии раскритиковал американские санкции против "Северного потока-2"

09:00 Источник: Lenta.ru

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг раскритиковал американские санкции против трубопровода «Северный поток-2». Его слова приводит газета Die Presse.

Министр назвал подобные шаги США неприемлемыми. «Мы отвергаем экстерриториальное действие санкций», — заявил Шалленберг. Он отметил, что газопровод способствует диверсификации энергоснабжения Европы и не ущемляет интересы Украины.

Также, по словам политика, американская сторона не скрывает того, что ее критика основывается на экономических соображениях. Говоря о планах США поставлять в ЕC свой сжиженный природный газ (СПГ), Шалленберг заявил, что «у Европы другие интересы». Lenta.Ru