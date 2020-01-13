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Валенса считает, что Польша должна была пригласить Путина на годовщину освобождения Освенцима

09:05 13.01.2020 Источник: Газета.Ru

Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что Варшаве следовало пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима. Об этом сообщает Onet.

Он уточнил, что на мероприятии по этому поводу Путину нужно было бы сказать, что освободителями концлагеря были именно русские.

Валенса отмечает, что это историческая правда, которую не изменить.

«Если польское правительство желает создать свой собственный исторический нарратив, это весьма несерьезно», — сказал Валенса.

При этом он добавил, что Польше и Европе необходимо наладить отношения с Россией.  Газета.Ru

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