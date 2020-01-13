Валенса считает, что Польша должна была пригласить Путина на годовщину освобождения Освенцима
09:05 13.01.2020 Источник: Газета.Ru
Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что Варшаве следовало пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима. Об этом сообщает Onet.
Он уточнил, что на мероприятии по этому поводу Путину нужно было бы сказать, что освободителями концлагеря были именно русские.
Валенса отмечает, что это историческая правда, которую не изменить.
«Если польское правительство желает создать свой собственный исторический нарратив, это весьма несерьезно», — сказал Валенса.
При этом он добавил, что Польше и Европе необходимо наладить отношения с Россией. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 09:32 13.01.2020
- США требуют, чтобы Китай отказался от иранской нефти
- 09:20 13.01.2020
- В Москву прибыл фельдмаршал Хафтар
- 09:00 13.01.2020
- Глава МИД Австрии раскритиковал американские санкции против "Северного потока-2"
- 08:40 13.01.2020
- Австралия: На восстановление природы после пожаров власти выделят около 35 млн долларов
- 08:20 13.01.2020
- Окраины сирийского Алеппо продолжают обстреливаться боевиками
- 08:00 13.01.2020
- В нацпарке "Земля леопарда" прошли тестирования новых беспилотников для слежения за животными
- 07:50 13.01.2020
- В Амазонии создадут исследовательские лаборатории - министр науки Бразилии
- 07:40 13.01.2020
- Из-за сообщение об угрозе взрывов в Хабаровске эвакуировали все школы
- 07:30 13.01.2020
- США проинформировали КНДР, что хотели бы продолжить переговоры
- 21:00 12.01.2020
- Заявление об отставке президента Абхазии зачитал экс-премьер Шамба
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать