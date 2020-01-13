В Москву прибыл фельдмаршал Хафтар

09:20 Источник: Коммерсант.ru

Источник “Ъ” сообщил, что глава Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар прибыл в Москву для участия в переговорах об условиях прекращения огня в Ливии.

Также в Москве ожидают и главу Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.