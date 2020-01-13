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США требуют, чтобы Китай отказался от иранской нефти

09:32 13.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

США потребовали от Китая отказаться от иранской нефти. 70% поставок приходится на сырьё из Исламской Республики.

По словам главы американского Минфина Стивена Мнучина, деньги, которые Тегеран получает от Пекина, идут на снабжение террористических группировок на Ближнем Востоке, передаёт Fox News.

По заверению чиновника, из-за санкций США доходы Ирана от продажи нефтепродуктов уменьшились на 95%.  Говорит Москва

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